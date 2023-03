Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gaststätte

Gera (ots)

Gera. Am Ferberturm trieben in den Nachtstunden vom 29.03. auf den 30.03.2023 Einbrecher ihr Unwesen. Sie drangen gewaltsam in eine dortige Gaststätte ein. Bei ihrer Tat erbeuten sie mehrere Getränke, eine geringe Menge Bargeld sowie ein EC-Karten-Lesegerät. Außerdem versuchten sie einen aufgestellten Zigarettenautomaten aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Sie flüchteten unerkannt und ließen erheblichen Sachschaden zurück. Zeugenhinweise richten Sie bitte an den Inspektionsdienst Gera 0365/ 829-0. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell