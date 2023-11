POL-WAF: Warendorf. Deutlich alkoholisiert Unfall verursacht

Warendorf (ots) - Am Samstag, 25.11.2023, um 18.40 Uhr, ging ein 20-jähriger Beckumer auf der Elisabethstraße in Beckum. In Höhe eines Imbisses hielt ein schwarzer BMW neben ihm an, eine bislang unbekannte Person stieg aus und ging auf ihn zu. Er bedrohte den 20-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Eine weitere, bislang unbekannte ...

mehr