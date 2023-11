Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am 25.11.2023 kam es in Beelen, Axtbachtal in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter über die rückwärtige Gebäudeseite Zugang zum Haus.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

