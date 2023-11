Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrerin eines weißen Autos gesucht

Gesucht wird die Fahrerin eines weißen Autos, die am Donnerstag, 23.11.2023, 7.30 Uhr an einem Unfall auf der Bultstraße in Oelde beteiligt war. Die Unbekannte fuhr mit ihrem Pkw auf den Gehweg im Bereich der Schule auf und fuhr dabei einem 15-jährigen Oelder über den Fuß. Dadurch erlitt der Jugendliche Schmerzen. Die Frau ließ eine Jugendliche aus dem Pkw aussteigen, entschuldigte sich und fuhr dann weiter. Die Flüchtige war mit einem älteren VW Polo oder VW Golf unterwegs. Die Unfallbeteiligte wird gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

