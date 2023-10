POL-HR: Sachbeschädigung an Brunnengitter der Hohenburg (Schlossberg)

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.10.2023: Gudensberg-Obervorschütz Einbruch in Firmengebäude Tatzeit: Donnerstag, 19.10.2023, 23:07 Uhr bis Donnerstag, 19.10.2023, 23:57 Uhr Unbekannten Täter sind im angegebenen Tatzeitraum in ein Firmengebäude für Abbruch- und Tiefbauarbeiten (u. a.) in der Niedervorschützer Straße in ...

mehr