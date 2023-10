POL-HR: Oberaula - Geldautomatensprengung - Folgemeldung

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.10.2023: Oberaula Geldautomatensprengung Tatzeit: Freitag, 20.10.2023, 02:59 Uhr Derzeit befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Oberaula im Einsatz. Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Oberaula gesprengt. Nach jetzigem Ermittlungsstand ereigneten sich gegen ...

