POL-HR: Wabern - Autofahrer versucht vor Polizeistreife zu flüchten

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.10.2023: Knüllwald-Remsfeld Unbekannte versuchen vergebens Garagentor aufzubrechen Tatzeit: Montag, 16.10.2023, 02:25 Uhr Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag ein elektrisches Rolltor einer Doppelgarage in der Straße "Hinter der Gansbett" in Knüllwald-Remsfeld ...

mehr