Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Steinwürfe - Glasscheibe ging zu Bruch

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.10.2023:

Schwalmstadt-Treysa

Steinwürfe - Glasscheibe ging zu Bruch

Tatzeit: Sonntag, 15.10.2023, 17:58 Uhr

Bereits am vergangenen Sonntag haben unbekannte Täter vom Parkdeck der Schwalmgalerie in Schwalmstadt-Treysa Steine auf ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße geworfen. Hierbei zerbrach die äußere Scheibe eines im ersten Stock befindlichen Fensters.

Zeugen beschrieben wie drei jugendliche Täter anschließend von dem dortigen Parkdeck in Richtung Bahnhof flüchteten. Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 150 - 170 cm groß. Zwei der unbekannten Täter trugen schwarze Pullover und einer davon trug eine Totenkopfmaske. Der dritte unbekannte Täter trug einen roten Pullover.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt im Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell