POL-HR: Knüllwald- Remsfeld - Geldautomatensprengung - Folgemeldung - Erneuter Zeugenaufruf

Homberg (ots)

Knüllwald-Remsfeld

Geldautomatensprengung

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 02:57 Uhr

Wir berichteten unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5624952

Folgemeldung:

Nach derzeitigen Ermittlungsstand sind die Täter in einem dunklen, hochmotorisierten PKW, vermutlich der Marke Audi, über die Hersfelder Straße in Richtung Völkershain (L3153) vom Tatort geflüchtet. In der Folge könnten die unbekannten Täter über die illegale Zufahrt auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden aufgefahren sein.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die Beobachtungen zu der Geldautomatensprengung und insbesondere zur Fluchtphase gemacht haben, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen unter der 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Andreas Thöne - Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel-

Jens Breitenbach - Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell