Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall fordert hohen Sachschaden

Auf etwa 25.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Flugplatzstraße entstanden ist. Ein 60-jähriger Mercedes-Vito-Lenker fuhr rückwärts auf die Flugplatzstraße ein und übersah dabei den Citroen, dessen 34-jährige Fahrerin stadteinwärts unterwegs war. In der Folge prallte der Mercedes so wuchtig in die Beifahrerseite des Citroen, dass der Wagen der Frau nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Unfallbeteiligten kamen mit den Schrecken davon und blieben unverletzt.

Friedrichshafen - Efrizweiler

Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Nachdem die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem sich am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in Efrizweiler ein Motorradfahrer verletzt hat, noch nicht abschließend geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen. Der 42-jährige Leichtkraftrad-Fahrer wollte vom Efriedweg in die Riedheimer Straße einbiegen, kam dabei mutmaßlich aufgrund eines Autofahrers zu Fall und verletzte sich schwer. Zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen kam es dabei nicht. Ob der Autofahrer den Sturz realisierte ist nicht bekannt, er setzte seine Fahrt ohne Reaktion fort. Der Sachschaden fällt mit rund 200 Euro eher gering aus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Weil er sich am Mittwochabend alkoholisiert hinters Steuer seines Wagens gesetzt und gegen 19.15 Uhr zwischen Markdorf und Raderach einen Unfall verursacht hat, muss ein 69-Jähriger mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Der Mann war auf der K 7742 in Richtung Markdorf unterwegs und touchierte in einer langgezogenen Linkskurve die rechte Leitplanke. Im Anschluss fuhr der Mann im Grünstreifen weiter, überfuhr ein Verkehrsschild und kam nach rund 50 Metern zum Stehen. Ein Verkehrsteilnehmer, der auf den Unfallwagen aufmerksam geworden war, verständigte die Polizei. Nachdem die Beamten beim 69-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen und eine Messung über 1,2 Promille ergeben hatte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Am Pkw des 69-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 20.000 Euro beziffert wird. Um ihn kümmerte sich ein Abschleppdienst. Wie hoch der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung ausfällt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Fischbach

Autoscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Vandale hat von Dienstagabend auf Mittwochmorgen die Heckscheibe eines in der Straße "Steinäcker" geparkten Toyota eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Fischbach

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr an der Einmündung Dornierstraße / Klufterner Straße hat sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Eine 58-jährige BMW-Lenkerin fuhr auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den von links kommenden 17 Jahre alten Leichtkraftrad-Fahrer. Dieser kam bei einer Vollbremsung im Einmündungsbereich zu Fall und rutschte am Wagen vorbei, seine Maschine prallte gegen den Pkw. Er zog sich bei dem Manöver schwere Verletzungen zu und musste nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallverursacherin wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils mehreren tausend Euro.

Oberteuringen

Wagen nicht gegen Wegrollen gesichert - Unfall

Rund 5.500 Euro Sachschaden hat ein Paket-Zusteller angerichtet, als er am Mittwochnachmittag sein Transportfahrzeug im Elsterweg aus Leichtsinnigkeit nicht richtig gegen das Wegrollen gesichert hatte. Bei abschüssiger Fahrbahn setzte sich der abgestellte Wagen in Bewegung, streifte einen geparkten Wagen und kam erst an einem Blumenkübel zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Salem / Uhldingen-Mühlhofen

Unter Drogen unterwegs

Die Polizei Überlingen hat am Mittwochabend zwei Autofahrer gestoppt, die unter dem Verdacht stehen, unter Drogeneinfluss unterwegs zu sein. Gegen 18 Uhr nahmen die Beamten einen 24-jährigen Fahrer und dessen Wagen in Uhldingen-Mühlhofen genauer unter die Lupe. Bei der Kontrolle wurden sie auf deutlichen Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren aufmerksam. Weil ein Schnelltest positiv auf THC und Kokain reagierte, musste der 24-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommen ein Fahrverbot, eine Eintragung im Verkehrssünderregister und ein empfindliches Bußgeld auf ihn zu. Darüber hinaus stellten die Ermittler eine geringe Menge Marihuana bei dem jungen Mann sicher und ermitteln nun auch Strafrechtlich gegen ihn. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige samt führerscheinrechtlichen Maßnahmen drohen auch einem 27-Jährigen, der den Polizisten kurz nach 22 Uhr in Salem ins Netz ging. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte der Fahrer typische Auffälligkeiten, die auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung hindeuteten. Weil ein Schnelltest den Verdacht erhärtete, kam auch auf ihn eine Blutentnahme im Krankenhaus zu. Beiden Autofahrern wurde die Weiterfahrt zunächst für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell