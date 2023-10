Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Remsfeld - Unbekannte versuchen vergebens Garagentor aufzubrechen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.10.2023:

Knüllwald-Remsfeld

Unbekannte versuchen vergebens Garagentor aufzubrechen

Tatzeit: Montag, 16.10.2023, 02:25 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag ein elektrisches Rolltor einer Doppelgarage in der Straße "Hinter der Gansbett" in Knüllwald-Remsfeld aufzubrechen.

Hierbei brachten die unbekannten Täter einen zwei Meter langen Holzpfosten zum Einsatz indem sie versuchten das Rolltor aufzuhebeln. Dies gelang den unbekannten Tätern aber nicht, da sich das Rolltor nur wenige Zentimeter nach oben schieben ließ.

Durch den entstandenen Lärm wurde eine Zeugin auf den Vorfall aufmerksam. Diese konnte zwei schwarz gekleidete Personen mit Sturmhauben bei der Tat beobachten und verständigte sofort die Polizei. Kurz darauf flüchteten die Unbekannten ohne Beute in Richtung Ortsmitte.

Durch die Hebelversuche entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell