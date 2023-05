Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

64686 Lautertal (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 17.05.2023, 20:15 Uhr auf Donnerstag, 18.05.2023, 10:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Heidenfeld" in Lautertal-Elmshausen. Der Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Autos wurde hierbei, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. Bisher haben sich keine Hinweise auf den Unfallverursacher ergeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/ 8468 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell