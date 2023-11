Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt/Kreis Warendorf. Besitzer mehrerer Fahrräder gesucht - Korrektur des links zur Internetseite der KPB Warendorf

Warendorf (ots)

Gesucht werden die Besitzer mehrerer Fahrräder, die Polizisten Anfang Oktober in Drensteinfurt sichergestellt haben. Die Beamten sind einem Drensteinfurter auf die Spur gekommen, der im Verdacht steht, diese Räder gestohlen zu haben. Der Sicherstellung voraus ging ein Pedelecdiebstahls im Kreis Soest. Der 49-Jährige erbeutete dort ein Fahrrad, in dem ein GPS-Trecker verbaut war. Über die Ortung suchten Polizisten den Tatverdächtigen auf und überprüften ihn. In der Wohnung des Mannes befanden sich mehrere Fahrräder, darunter auch das Gestohlene aus dem Kreis Soest. Insgesamt wurden acht Fahrräder sichergestellt, da der 49-jährige keinen Nachweis für die Räder erbringen konnte. Fünf der Fahrräder konnten bislang keinem Diebstahl zugeordnet werden. Fotos und Angaben zu diesen Rädern sind auf der Internetseite https://warendorf.polizei.nrw/artikel/sichergestellte-raeder-in-drensteinfurt eingestellt. Die Besitzer werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell