POL-WAF: Beckum/Kreis Warendorf. Warnung vor Schockanrufen - Zeugenhinweise erbeten

Erneut kam es vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Hierbei täuschen Betrüger vor, dass ein naher Angehöriger in einen Unfall verwickelt worden sei. Die Übergabe von Geld und Wertgegenständen sei erforderlich, damit der Angehörige aus der Notsituation heraus kommen könne. Bei diesen Anrufen handelt es sich um Betrüger, die insbesondere Seniorinnen und Senioren täuschen, um an ihre Wertgegenstände zu gelangen.

- Beenden Sie das Telefonat sofort und legen Sie auf. - Gehen Sie niemals auf die Forderungen ein. - Informieren Sie die Polizei. - Händigen Sie niemals Unbekannten Bargeld und Wertgegenstände aus. - Sprechen Sie mit Angehörigen über die Betrugsmasche.

In diesem Zusammenhang suchen wir nach zwei erfolgreichen Betrugsanrufen Zeugen in Beckum. Am Dienstag, 22.11.2023, gegen 14.30 Uhr übergab eine Seniorin einer unbekannten Frau Geld und Schmuck auf der Margaretenstraße. Die Tatverdächtige ist circa 50 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und trug eine Brille. Wer hat die Tatverdächtige gesehen?

Eine weitere Übergabe von Wertgegenständen fand am Dienstag, 22.11.2023, gegen 16.30 Uhr auf dem Aldi Parkplatz auf dem Lippweg statt. Der Abholer ist geschätzt zwischen 35 und 40 Jahre alt, hat schwarze Haare und eine schmale Figur. Er trug helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose. Der fließend deutsch sprechende Mann gab sich als Herr Bach aus. Wer hat den Tatverdächtigen auf dem Parkplatz gesehen?

Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

