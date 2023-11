Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Flüchtiger Kombifahrer gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 22.11.2023, 14.45 Uhr stürzte eine Fahrradfahrerin auf der Lindenstraße in Oelde und verletzte sich. Die 82-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Lindenstraße bis zum Ende und wechselte vor dem Kreisverkehr Hohe Straße/Rhedaer Straße/Berliner Ring auf den Radfahrschutzstreifen. Hier überholte sie der flüchtige Kombifahrer mit nur geringem Seitenabstand. Die Oelderin fühlte sich bedrängt und stürzte. Während ihr ein vorbeikommender Taxifahrer half, fuhr der der Unbekannte mit seinem dunklen Kombi mit dem Teilkennzeichen ??-VN 121 weiter. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dem gesuchten dunklen Pkw Kombi machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell