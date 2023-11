Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Mit Fahrradfahrer beim Abbiegen zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 22.11.2023, 14.45 Uhr wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Robert-Linnemann-Straße/Robert-Bosch-Straße/Siemensstraße in Sassenberg leicht verletzt. Ein 33-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Fahrrad die Siemensstraße und querte die Kreuzung in Richtung Robert-Bosch-Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 33-Jährigen. Die Sassenbergerin befuhr mit ihrem Auto zuvor die Robert-Bosch-Straße und bog nach links auf die Robert-Linnemann-Straße ab. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Fahrradfahrer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

