POL-EL: Nordhorn - Schmorbrand eines Handtuchs durch Zigarette

Papenburg (ots) - Gestern gegen 13 Uhr kam es in der Karlstraße zu einem Brand in einer Küche. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Dunstabzugshaube in Brand, welcher durch die 37-jährige Bewohnerin selbstständig gelöscht werden konnte. Es entstand Sachschaden im Bereich der Küche. Die Freiwillige Feuerwehr führte eine Brandnachschau durch. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

