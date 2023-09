Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher entwenden Bargeld

Troisdorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (17. September), 22:30 Uhr, bis Montag (18. September), 06:40 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Spillbähnstraße in Troisdorf-Eschmar eingebrochen. Während die Hausbewohner schliefen, gelangten die bislang unbekannten Tatverdächtigen in das Erdgeschoss des Hauses und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Entwendet wurden ein dreistelliger Bargeldbetrag und eine EC-Karte. Wie die vermeintlichen Einbrecher in das Haus gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges rund um die Spillbähnstraße wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei:

Wenn es abends wieder früher dunkel wird, steigt das Einbruchsrisiko. Aber wie kann man sich gegen ungebetene Gäste im eigenen Heim schützen? Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Bieten Sie diesen Täterinnen und Tätern durch mehr Aufmerksamkeit, richtigem Verhalten und technischen Schutzvorkehrungen keine Chance! Bei Bedarf können Sie einen kostenlosen, individuellen Beratungstermin mit der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises unter der Rufnummer 02241 541-4777 vereinbaren. (Re)

