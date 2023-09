Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Roller über das Wochenende entwendet

Much (ots)

Am Wochenende vom 15. September bis 17. September wurde ein Mofa und ein Kleinkraftrad in Much entwendet. Das blaue Mofa des Herstellers Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 219ACH war an der Straße "Hetzenholz" unter einem Carport abgestellt. Im Zeitraum von Freitag, 21:00 Uhr, bis Samstag, 13:00 Uhr, wurde das Mofa entwendet. Das schwarze Kleinkraftrad des Herstellers Alpina mit dem Versicherungskennzeichen GZK120 war an der Dorfstraße abgestellt. Im Zeitraum von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, wurde der Roller entwendet. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise zu den Fahrzeugen und/oder den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung zu setzen. (Re)

