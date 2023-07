Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Unfälle mit fünf Verletzten fordern Polizei und Rettungskräfte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hildesheim (ots)

Heinde/ Bockenem - Am heutigen Tage, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 42-jähriger aus Bad Salzdetfurth mit seinem PKW VW die Hauptstraße in Heinde in Rtg. Groß Düngen.

Aufgrund von Ablenkung kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den angrenzenden Gehweg. Als er dieses bemerket lenkte er stark gegen. Dabei geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Pkw Nissan eines 55-jährigen aus der Gem. Edemissen frontal zusammen. In dem Pkw Nissan befanden sich noch eine 50jährige Insassin und ein 14-jähriges Kind. Der Fahrer des PKW VW, der Fahrer des Pkw Nissan und das 14jährige Kind wurden verletzt und jeweils mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser in Hildesheim eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden im Gesamtwert von ca. 25.000 EUR.

Neben der Polizei befanden sich drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Retter der Feuerwehr Heinde vor Ort. Außerdem kamen zwei Abschleppwagen zum Einsatz. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Bereits um 17:00 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall mit verletzten Personen im Bereich Bockenem. Auf der K 333, zwischen dem Gewerbegebiet an der B 243A und dem Ortseingang Bockenem prallte eine 40jährige Frau aus dem Stadtgebiet Bockenem mit ihrem Pkw VW gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin des VW Golf befuhr die Strecke aus Rtg. Ortshausen kommend und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Grünstreifen prallte der Pkw gegen einen bzw. zwei Straßenbäume bevor er zum Stillstand kam. Im Fahrzeug wurden die 40-jährige Fahrzeugführerin und ihr Kind (Beifahrersitz) verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim. Am Pkw entstand ein Totalschaden im Wert von ca. 5.000 EUR. Der Pkw wurde abgeschleppt. Neben der Polizei Bad Salzdetfurth waren auch die ehrenamtlichen Retter der "Freiwilligen Feuerwehr Bockenem" vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Strecke kurzzeitig gesperrt. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell