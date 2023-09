Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand in Küche

Papenburg (ots)

Gestern gegen 13 Uhr kam es in der Karlstraße zu einem Brand in einer Küche. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Dunstabzugshaube in Brand, welcher durch die 37-jährige Bewohnerin selbstständig gelöscht werden konnte. Es entstand Sachschaden im Bereich der Küche. Die Freiwillige Feuerwehr führte eine Brandnachschau durch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell