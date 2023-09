Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand eines Wohnmobils

Meppen (ots)

Gestern gegen 16:30 Uhr kam es auf der Autobahn 31 zu einem Brand eines Wohnmobils. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Motorraum des Fahrzeugs in Brand. Das Fahrzeug brennt in der Folge vollständig aus. Durch die Freiwillige Feuerwehr wird der Brand gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Fahrbahn in beide Richtungen für die Dauer der Einsatzmaßnahmen gesperrt.

