POL-EL: Haren - Schwerer Verkehrsunfall - Unfallflucht KORREKTUR: beteiligter Pkw

Haren (ots)

Gestern gegen 19:40 Uhr kam es auf der B 408 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Polo übersieht beim Abbiegen einen entgegenkommenden Renault Capture. Die 52-jährige Fahrerin kann nicht mehr ausweichen, so dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Infolge des Zusammenstoßes wird der Renault gegen einen an der Kreuzung wartenden Pkw geschleudert. Der unbekannte Fahrer des Pkw setzt seine Fahrt daraufhin unerlaubt fort. Die 52-Jährige wird durch den Zusammenstoß schwer und eine 17-jährige Beifahrerin im VW Polo leicht verletzt. Beide werden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.

