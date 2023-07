Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrradgruppe erfolgreich im Einsatz

Pforzheim (ots)

Seit April ist eine speziell ausgestattete Fahrradgruppe aktiv in Pforzheim und Umgebung im Einsatz, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und insbesondere Fahrradunfälle zu bekämpfen. Die Gruppe überwacht gezielt die Einhaltung der Verkehrsregeln sowohl von Kraftfahrzeugführern als auch von Radfahrern. Am Mittwochvormittag zwischen 10:20 Uhr und 12:40 Uhr war beispielhaft wieder eine Fahrradstreife im Stadtgebiet Pforzheim unterwegs. Insgesamt wurden durch die Streife zwölf Verstöße festgestellt. Zwei Radfahrer, deren Fahrräder technische Mängel aufwiesen, wurden kontrolliert und auf die Behebung der Mängel hingewiesen. Acht Verstöße wurden durch Kraftfahrzeugführer begangen. Hiervon musste die Streife zwei Mal Fahrzeuge, die verbotswidrig auf dem Fahrradstreifen parkten, verwarnen. Ein Fahrer stellte sein Fahrzeug auf dem Fahrradstreifen ab und behinderte hierdurch den Fahrradverkehr. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Eintrag im Bundeszentralregister. Drei Mal wurde das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge in der Fußgängerzone am Leopoldsplatz nicht befolgt und geahndet. Ein Fahrer eines E-Scooters muss mit einer Anzeige rechnen da sein Fahrzeug nicht den benötigten Pflichtversicherungsschutz aufwies. Des Weiteren unterstützte die Fahrradstreife weitere Beamte bei einer Personenkontrolle in der Pforzheimer Innenstadt. Das Polizeipräsidium Pforzheim bekräftigt sein Engagement für die Fahrradstreife und wird die Kontrollen auch in Zukunft in diesem Maße fortsetzen, um Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und Gefahren zu reduzieren. Gemeinsam mit allen Verkehrsteilnehmern möchten wir dazu beitragen, dass unsere Straßen sicherer werden und Unfälle vermieden werden können.

Simone Unger, Pressestelle

