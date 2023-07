Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hochwertige Fahrräder gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Garage im Stadtteil Sonnenberg haben noch unbekannte Täter zwei hochwertige Fahrräder gestohlen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brachen unbekannte Täter in der Zeit von Montag 22 Uhr bis Mittwoch 07:15 Uhr gewaltsam in eine Garage in der Heinrich-Heyd-Straße ein. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe zwei hochwertige Elektrofahrräder der Marke "Specialized" im Gesamtwert von knapp 18.000 Euro. Der Polizeiposten in Büchenbronn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell