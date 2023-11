Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. U-Haft für tatverdächtigen Betrüger erlassen

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurde ein 29-jähriger Obdachloser in Untersuchungshaft genommen.

Der Mann steht im Verdacht, am Dienstag, 22.11.2023 Kaufinteresse an einem hochwertigen Pedelec vorgetäuscht zu haben. Der Inhaber des Fahrradgeschäfts soll dem 29-Jährigen das Mountainbike ausgehändigt haben, damit dieser eine Probefahrt machen konnte. Dieses Fahrrad soll der Mann nicht zurückgebracht haben, so dass der Selbstständige Anzeige bei der Polizei erstattete. Der Geschäftsinhaber konnte den Personalausweis des Tatverdächtigen vorlegen, der ihm ausgehändigt worden war. Einsatzkräfte fahndeten nach dem Polizeibekannten und trafen ihn in der Innenstadt an. Auf dem Pedelec. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Fahrrad sicher. Das wurde später dem Besitzer übergeben.

Der 29-Jährige wurde einem Richter am Amtsgericht Ahlen vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

