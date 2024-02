Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Festnahmen nach Autoaufbrüchen

Gummersbach (ots)

Gegen 02.30 Uhr hat die Polizei in der vergangenen Nacht (21. Februar) in Gummersbach-Derschlag einen 41-Jährigen und eine 33-Jährige festgenommen, die für eine Reihe von Autoaufbrüchen in den letzten Wochen verantwortlich sein dürften.

Gegen 02.30 Uhr hatte ein Anwohner der Flurstraße die Polizei verständigt, nachdem er vom Klirren einer Scheibe aufgeschreckt worden war. Anschließend konnte er beobachten, wie zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung des Sportplatzes flüchteten. Nach einem weiteren Zeugenhinweis konnte die Polizei in unmittelbarer Nähe einen 41-Jährigen sowie eine 33-Jährige aus Gummersbach festnehmen. Sie führten eine Tasche mit, in der sich unter anderem ein iPad, ein Handy, eine Geldbörse sowie eine Musikbox befanden.

Wie sich kurze Zeit später herausstellte, handelte sich hierbei um Tatbeute aus vier frisch verübten Autoaufbrüchen im Bereich der Flurstraße und der Straße "Am Heidnocken". In allen Fällen hatten die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen und die zumeist sichtbar im Fahrzeug zurückgelassenen Gegenstände entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen für eine ganze Reihe von Taten verantwortlich sind, die in den letzten Wochen angezeigt wurden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft werden die Verdächtigen am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.

