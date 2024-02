Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Audi bei Verkehrskontrolle einbehalten

Gummersbach (ots)

Zwei nicht angeschnallte Kinder waren der Grund für eine Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen (20. Februar) in Niedersessmar, an deren Ende die Polizei das Auto sicherstellte.

Gegen 11.20 Uhr hatte eine Streife eine 31-jährige Autofahrerin auf der Kölner Straße angehalten, weil zwei Kinder im Auto nicht angeschnallt waren. Dies war allerdings der geringste Verstoß, den die Beamten am Ende der Kontrolle notiert hatten. Die an dem Audi angebrachten Kennzeichen mit Gummersbacher Städtekennung waren nicht mehr gültig und zuvor für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden. Die Siegel stammten von der Stadt Hagen und waren ebenso wie eine HU-Plakette aus dem Jahr 2023 mit Klebefolie befestigt. Zur Herkunft des Wagens konnte die Frau aus Gummersbach auch keine schlüssigen Angaben machen, sodass die Polizei den Audi sicherstellte und ein umfangreiches Strafverfahren einleitete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell