Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: 12-Jährige bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen wurde am Mittwoch (31.01.2024) gegen 13:20 Uhr bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Remseck am Neckar-Aldingen schwer verletzt. Ein 67-Jähriger war damit beschäftigt, mit einem Radlader Heuballen von einem Anhänger abzuladen. Dabei kippte einer der übereinander gestapelten Heuballen um und fiel seitlich von dem Anhänger. Im selben Moment ging die 12-Jährige an dem Anhänger vorbei, wo sie von dem rund 130 Kilogramm schweren, herabfallenden Heuballen getroffen und dabei schwer verletzt wurde. Das Kind wurde vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die 12-Jährige arbeitet in ihrer Freizeit gelegentlich auf dem Anwesen mit und kümmert sich dort um Pferde. Sie befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

