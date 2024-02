Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg-Gültstein: Polizei nimmt fünf Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch fest

Ludwigsburg (ots)

Nachbarn alarmierten am Mittwoch (31.01.2024) gegen 00.20 Uhr die Polizei, nachdem sie verdächtige Geräusche gehört und Lichtschein in einem Wohnhaus in Gültstein bemerkt hatten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Herrenberg, Böblingen, Nagold und Calw (beide letztgenannten Polizeipräsidium Pforzheim) sowie die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg umstellten das Gebäude in der Folge. Ein Teil der Einsatzkräfte betrat das Haus im Anschluss. Sie gaben sich lautstark als Polizei zu erkennen und forderten Anwesende auf, mit erhobenen Händen hervor zu treten. Vier Tatverdächtige im Alter von 21, 23, 34 und 36 Jahren kamen dem nach. Ein 42-jähriger Mann hielt sich weiterhin versteckt. Auf die Androhung hin, dass ein Polizeihund das Gebäude durchsuchen werde, erfolgte jedoch abermals keine Reaktion. Hierauf übernahmen Einsatzkräfte der Polizeihundeführerstaffel die Durchsuchung. Im Zuge dessen wurde der 42-Jährige von dem Diensthund gebissen. Allen fünf Tatverdächtigen wurde hierauf die vorläufige Festnahme erklärt und es wurden ihnen Handschließen angelegt. Anschließend brachte die Polizei die vier jüngeren Männer zum Polizeirevier Herrenberg. Der 42-Jährige sollte in einem Krankenhaus ärztlich untersucht werden. Er weigerte sich jedoch, so dass auch er schließlich zum Polizeirevier gebracht wurde. Die fünf tatverdächtigen Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in unterschiedlichen Gewahrsamseinrichtungen untergebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden sie am Mittwochnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Bandendiebstahls, setzte diese in Vollzug und wies die fünf rumänischen Staatsangehörigen in Justizvollzugsanstalten ein.

