POL-LB: Affalterbach: Geschädigter eines Unfalls in der Winnender Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht einen Lkw-Lenker, dessen Fahrzeug mutmaßlich bei einem Unfall am Mittwoch (31.01.2024) gegen 07:30 Uhr in der Winnender Straße in Affalterbach beschädigt wurde. Eine 69-jährige Opel-Lenkerin parkte ihr Fahrzeug zunächst auf einem abgesetzten Parkstreifen neben der Fahrbahn. Nachdem sie ihre Fahrertüre öffnete fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Lkw parallel an ihrem Fahrzeug vorbei. Hierbei soll es zu einem Kontakt mit ihrer Türe und einem Reifen des Lkw, der einen weißen Auflieger gehabt haben soll, gekommen sein. Hierdurch wurde die Fahrertüre derart deformiert, sodass die Fensterscheibe zerbarst. Ob ein Schaden am Lkw entstand ist derzeit unbekannt. Der verantwortliche Fahrer des Lkw wird gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

