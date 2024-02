POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht am Karlsplatz

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (31.01.2024) zwischen 12:45 Uhr und 14:15 Uhr einen in der Tilsiter Straße im Ludwigsburger Osten geparkten Toyota. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand geparkt. Mutmaßlich streifte der Unbekannte den geparkten Toyota beim Vorbeifahren und beschädigte die linke Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro ...

