POL-LB: BAB 8/Köngen: Unfall mit schwer verletzter Person - Zeugen zum Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (30.01.2024) kam es gegen 14:35 Uhr auf der Bundesautobahn 81, zwischen den beiden Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundeslheim, zu einem Verkehrsunfall, in der folglich die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt werden musste. Ein 62-jähriger Transporter-Lenker befuhr den rechten der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung ...

