Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfallflucht in der Bühlallee

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die zwischen Dienstag (30.01.2024) 17.00 Uhr und Mittwoch (31.01.2024) 08.40 Uhr einen Unfallflucht in der Bühlallee in Ehningen beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker dürfte gemäß den derzeitigen Ermittlungen aus Richtung der Dagersheimer Straße kommend in Richtung Bahnhofs gefahren sein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun, der das Wasserrückhaltebecken umgibt. Anschließend machte sich der Unbekannte davon. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Im Bereich der Unfallörtlichkeit konnten Teile eines silbernen VW Golf festgestellt werden, der am Unfall beteiligt gewesen sein dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell