Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Pleidelsheim: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der BAB 81

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (30.01.2024) kam es gegen 14:35 Uhr auf der Bundesautobahn 81, zwischen den beiden Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundeslheim, zu einem Verkehrsunfall, in der folglich die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt werden musste. Ein 62-jähriger Transporter-Lenker befuhr den rechten der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz nach der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim kam er mit seinem Fahrzeug aus bislang noch unbekannter Ursache auf den Standstreifen und kollidierte hier mit einem Fahrzeug der Autobahnmeisterei. Durch die Kollision kippte der Transport auf die Seite und wurde zurück auf die Richtungsfahrbahnen abgewiesen. Hierbei stieß der Transporter mit einem Ford einer Fahrerin zusammen. Durch den Verkehrsunfall erlitten sowohl der 62-jährige Fahrer des Transporters als auch die Fahrerin des Ford sowie deren Mitfahrerin Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 85.000 Euro geschätzt. Die Bergung der Fahrzeuge dauert aktuell noch an. Zwischenzeitlich konnte ein Richtungsfahrstreifen freigegeben werden, zudem wurde an der Anschlussstelle Pleidelsheim der Verkehr abgeleitet. Es kam zu einer Staubildung von mehreren Kilometern Länge.

