Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: BMW-Fahrer landet in der Glems

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (30.01.2024) ereignete sich gegen 11.45 Uhr ein Unfall in der Leonberger Straße in Ditzingen. Ein 80 Jahre alter BMW-Lenker wollte vermutlich vom Parkplatz einer Gaststätte wieder in die Leonberger Straße einfahren, wobei er aus noch unbekannter Ursache einen Zaun und eine Hecke durchbrach. Der BMW stürzte eine Böschung hinunter und landete in der Glems. Der 80-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Hierzu wurde der BMW mit schwerem Gerät aufgeschnitten. Der schwer verletzte Fahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr errichtetet eine Ölsperre gegen möglicherweise ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Bergung des Fahrzeugs aus dem Fluss dauert derzeit noch an. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

