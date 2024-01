Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: PKW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (29.01.2024) 17.50 Uhr und Dienstag (30.01.2024) 07.00 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter Zugang in das Innere eines PKW, der in der Sophie-Scholl-Straße in Schwieberdingen abgestellt war. Der Unbekannte zertrümmerte eine Seitenscheibe des BMW und stahl einen Geldbeutel, in dem sich Bargeld, eine EC-Karte sowie eine Kreditkarte befanden. Außerdem entwendete der Dieb eine Handtasche. Der Wert des Diebesguts steht abschließend noch nicht fest. Die Höhe des Sachschadens wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen um Hinweise.

