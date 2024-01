Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sicherungsvorkehrungen verhindern Einbrüche in Uedding

Mönchengladbach (ots)

An zwei Tatorten im Stadtteil Uedding haben Unbekannte am Montag, 15. Januar, versucht in Einfamilienhäuser einzubrechen.

Am Beekerkamp versuchten sie, ein Fenster eines Wintergartens mit Gewalt zu öffnen. Das Fenster, das über einen zusätzlichen Sicherungsmechanismus verfügte, hielt jedoch dem Versuch stand. Die Einbrecher hatten dort keinen Erfolg und beschädigten lediglich den Fensterrahmen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr.

An der Straße Am Heineshof versuchten Einbrecher gegen 18.45 Uhr, durch eine Terrassentür in ein Haus zu gelangen. Als dies eine Alarmanlage auslöste, ließen sie von ihrem Versuch ab und flüchteten.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten schließt die Polizei nicht aus. Sie bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 annimmt.

Tipps zum Thema Einbruchsprävention finden Sie unter anderem hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/.

Des Weiteren bietet die Polizei Mönchengladbach kostenlos eine individuelle Beratung zu technischer Prävention und zu Verhaltensprävention an. Nähere Informationen und Erreichbarkeiten finden Sie hier: https://moenchengladbach.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-und-opferschutz. (jn)

