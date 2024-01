POL-MG: Wohnungseinbruch in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 14. Januar, erhielt die Polizei Mönchengladbach gegen 13 Uhr Kenntnis von einem Kupferdiebstahl in Giesenkirchen an der Straße An der Waldesruh. Vom Dach eines Industriegebäudes hatten Unbekannte offensichtlich an den Dachkanten verbaute Kupferabdeckungen im etwa vierstelligen Geldbereich abmontiert und entwendet. Vermutlich verschafften sie sich durch Zerschneiden eines ...

mehr