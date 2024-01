POL-MG: Korrektur: Israelische Flagge vor dem Rathaus Rheydt gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Samstag, 13. Januar, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr am Poether Weg im Stadtteil Venn einen Audi Q8 entwendet. Laut Angaben des Autobesitzers stand der Wagen am Poether Weg zwischen den Einmündungen Roermonder Straße und Wilhelm-Maubach-Straße vor einer Garage geparkt. Auf unbekannte Weise gelang es dem oder den Tätern, den SUV zu öffnen und in Bewegung zu ...

