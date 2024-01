Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberische Erpressung am Marienplatz

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann soll am Sonntag, 14. Januar, um 6 Uhr morgens am Marienplatz in Rheydt einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seiner Kopfhörer erpresst haben.

Laut eigenen Angaben des 22-Jährigen war dieser auf der Bahnhofstraße am Marienplatz zu Fuß unterwegs, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Der Mann hielt ein Messer in der Hand und deutete damit auf den 22-jährigen. Er forderte, dass er ihm seine Bluetooth-Kopfhörer gebe. Der 22-Jährige gab ihm die Kopfhörer aus Angst, verletzt zu werden, und der Mann lief mit seiner Beute in Richtung Stresemannstraße davon.

Die Polizei fahndete ohne Erfolg nach ihm. Ihr liegt diese Täter-Beschreibung vor: dunkelhäutig, schwarze Afro-Haare, bekleidet mit einem schwarzen Nike-Shirt, Jeans und schwarzen Nike-Sneakers.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell