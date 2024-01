Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Odenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 11. Januar, stellte der Bewohner eines Einfamilienhauses am Roggenweg in Odenkirchen-Mitte fest, dass am Vortag, Mittwoch, 10. Januar, in der Zeit zwischen 16.15 und 19.30 Uhr unbekannte Täter in das Haus eingebrochen sind. Sie schoben die Rolllade hoch und hebelten die Terassentür auf. Vermutlich machten die Einbrecher keine Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell