POL-MG: Nachtragsmeldung 1: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: 45-Jähriger durch Brandsatz schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Mönchengladbach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 9. Januar, zwischen 6.30 Uhr und 7.15 Uhr an der Alsstraße in Eicken mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Im Tatzeitraum meldeten Anwohner der Polizei und der Feuerwehr insgesamt vier Mülltonnen, aus denen es qualmte bzw., in denen etwas brannte. Alle vier Tonnen standen entlang der Alsstraße. ...

