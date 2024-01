POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: 45-Jähriger durch Brandsatz schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Pongser Kamp verschafft. Noch ist nicht bekannt, ob sie etwas entwendet haben. Die Täter drangen vermutlich zwischen 10 Uhr am Samstagmorgen, 6. Januar und 11 Uhr am Sonntag, 7. Januar, in das Einfamilienhaus ein, indem sie die Terassentür aufbrachen. Verwandte der abwesenden Eigentümerin stellten ...

