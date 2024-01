POL-MG: Todesfall im Polizeigewahrsam der Polizei Aachen | Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots) - In Kempen wurden am frühen Montagmorgen, 8. Januar, die Parteibüros von SPD, FDP und B90/Die Grünen mit Farbe beschmiert. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei einen 30-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr ging die Polizei in Kempen dem Hinweis eines Zeugen nach, der eine verdächtige Person auf der ...

