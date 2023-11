Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt - Erneuter Diebstahl einer Ortstafel - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Donnerstag (16.11.2023) ist bei der Polizei in Bönningstedt der Diebstahl einer Ortstafel am nördlichen Ortseingang, aus Richtung Hasloh kommend, angezeigt wurden.

Der Sachverhalt wurde gegen 15:30 Uhr gemeldet, der Tatzeitraum konnte von der Anzeigenden allerdings nicht genauer eingegrenzt werden.

Bereits Mitte Oktober entwendeten Unbekannte die Ortstafel in Bönningstedt, in diesem Fall war das Schild am südlichen Ortseingang, aus Richtung Hamburg kommend, betroffen. Siehe hierzu die Pressemitteilung vom 13.10.2023 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5625545

Die im Oktober entwendete Ortstafel konnte einige Tage später in einem naheliegenden Gebüsch aufgefunden werden. Die Beweggründe, warum das Schild zunächst abgehängt und dann doch einige Tage wieder abgelegt wurde, sind bisher nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden gegenwärtig von der Polizei in Bönningstedt geführt. Es wird sich erhofft, dass auch in diesem Fall das vermeintliche Stehlgut seinen Weg zurückfindet. Hinweise werden unter der Rufnummer 040-3562752-0 entgegengenommen.

