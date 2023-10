POL-SE: Bönningstedt - Unbekannte Täter entwenden Ortsschild - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (12.10.2023) ist eine 89-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw-Skoda-Fabia in der Esinger Straße in ein Schaufenster gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte verwechselte die Frau Gas und Bremse. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Seniorin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des ...

