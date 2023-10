Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Einbruch auf das Baustellengelände der Grundschule Kaltenweide und Sachbeschädigungen durch Graffiti am Gebäude der anliegenden Kindertagesstätte

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 11.10.2023, auf Donnerstag, den 12.10.2023, im Zeitraum von 17:15 Uhr und 06:15 Uhr ist es auf dem Baustellengelände an der Grundschule Kaltenweide in der Amandastraße zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl gekommen. Hierbei sind bisher unbekannte Täter gewaltsam auf das Baustellengelände gelangt. Als Stehlgut wurde eine Armbanduhr erbeutet. Des Weiteren kam es im gleichen Tatzeitraum sowohl auf dem Baustellengelände als auch am Gebäude der Grundschule Kaltenweide zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Zusätzlich ließen sich auch am Gebäude der anliegenden Kindertagesstätte frische Graffiti feststellen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Ereignisse wird ein Tatzusammenhang vermutet.

Täterhinweise liegen den Ermittlern bislang nicht vor. Vor diesem Hintergrund bittet das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizei in Elmshorn um Zeugenhinweise, sollten im Bereich der Grundschule Kaltenweide verdächtige Personen beobachtet worden sein. Die Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

