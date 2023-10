Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hartenholm - Fahrzeug kommt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrzeugführer setzt sich von der Unfallstelle ab - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochabend (11.10.2023) ist es kurz nach 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hofstraße (L 79) gekommen. Der 47-jährige Fahrzeugführer fuhr mit seinem Audi A 3 aus Richtung der B 206 kommend in Richtung Hartenholm und kam aus noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Nachdem die Einsatzkräfte zunächst von schweren Verletzungen des Verunfallten ausgehen mussten, gab dieser gegenüber den Rettungskräften an, dass er nicht verletzt sei. Noch vor Eintreffen eines Notarztes und einer weiteren medizinischen Begutachtung setzte sich der Mann vom Unfallort ab.

Da der Zustand des Fahrers für die Einsatzkräfte keinesfalls abschließend beurteilt worden war, setzte das Verschwinden umfangreiche Suchmaßnahmen in Gange. Weitere Feuerwehren aus Bockhorn und Struvenhütten beteiligten sich ebenso an der folgenden Suche, wie auch die Diensthundestaffel Bad Segeberg und weitere Polizeikräfte. Selbst am Folgetag wurde über den Verbleib des Unfallfahrers nichts bekannt. Interne Ermittlungsergebnisse begründen den Verdacht, dass sich der Mann bewusst den weiteren Maßnahmen entzogen hat.

Das Polizeirevier Kaltenkirchen hat die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise über den Verbleib des Unfallfahrers und fragt konkret: Wer hat den Fahrer fußläufig in der Nähe der B 206 gesehen oder hat einen Anhalter mitgenommen? Diesbezügliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04191-3088-0 entgegengenommen.

