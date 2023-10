Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bönningstedt

Hasloh - Verkehrskontrollen durch die Polizeistation Bönningstedt

Bad Segeberg (ots)

Die Polizeistation Bönningstedt führte am gestrigen Dienstag, den 10. Oktober 2023, an verschiedenen Orten im dortigen Zuständigkeitsbereich Verkehrskontrollen durch.

So stellten die Beamten im Bereich der Kieler Straße in Bönningstedt vier Handy- und zwei Gurtverstöße fest und fertigten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Weiterhin wurden Geschwindigkeitsüberwachungen in einem verkehrsberuhigten Bereich im Mittelweg in Hasloh sowie vor einer Schule in der Ellerbeker Straße in Bönningstedt vorgenommen. Hierbei wurden insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, die allesamt ein Verwarngeld erwartet. Im jeweiligen Gespräch mit den Fahrzeugführern begegneten diese der Maßnahme überwiegend positiv und mit viel Verständnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell